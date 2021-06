I genitori di Michele Merlo lacerati dal dolore, agghiacciante confessione: “Non abbiamo motivo per vivere” (Di martedì 29 giugno 2021) La morte di Michele Merlo ha lacerato il cuore di molte persone, soprattutto quello dei suoi genitori. Nel corso di un’intervista con DiPiù tv, i due protagonisti hanno fatto delle confessioni agghiaccianti che hanno lasciato tutti senza parole. Michele è stato un allievo della scuola di Amici durante la sedicesima edizione. Nella vita ha sempre L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 29 giugno 2021) La morte diha lacerato il cuore di molte persone, soprattutto quello dei suoi. Nel corso di un’intervista con DiPiù tv, i due protagonisti hanno fatto delle confessioni agghiaccianti che hanno lasciato tutti senza parole.è stato un allievo della scuola di Amici durante la sedicesima edizione. Nella vita ha sempre L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

la_mirabelli : RT @redazionerumors: Nessuna pace per i genitori di #michelemerlo : leggi le dichiarazioni del padre ?? - gabdelgiovine : @Michele_Arnese Il Sig. Preziosi avrà mai pensato con quali soldi di quale lavoro poi i genitori italiani potranno… - redazionerumors : Nessuna pace per i genitori di #michelemerlo : leggi le dichiarazioni del padre ?? - infoitcultura : I genitori di Michele Merlo: «Per me e mia moglie non c'è più un motivo per vivere» - infoitcultura : Michele Merlo, il dramma nel dramma. I genitori: 'Non abbiamo più motivo per vivere' -