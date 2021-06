Gigi D'Alessio pronto per Sanremo 2022: «Sempre un onore» (Di martedì 29 giugno 2021) Gigi D'Alessio è pronto per tornare sul palco del Festival di Sanremo? Il cantante, da poco uscito con l'album Buongiorno Special Edition 2021, ha ammesso che tornare nella città dei fiori in veste di Big in gara sarebbe «un onore». Gigi D'Alessio a Sanremo 2021? Lo scorso anno, Gigi D'Alessio presentava ai fan il disco Buongiorno. A distanza di un anno, il cantante è tornato sulle scene musicali con un nuovo album intitolato Buongiorno Special Edition 2021. Quest'ultima opera, rispetto alla prima, aggiunge 12 canzoni già ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 29 giugno 2021)D'per tornare sul palco del Festival di? Il cantante, da poco uscito con l'album Buongiorno Special Edition 2021, ha ammesso che tornare nella città dei fiori in veste di Big in gara sarebbe «un».D'2021? Lo scorso anno,D'presentava ai fan il disco Buongiorno. A distanza di un anno, il cantante è tornato sulle scene musicali con un nuovo album intitolato Buongiorno Special Edition 2021. Quest'ultima opera, rispetto alla prima, aggiunge 12 canzoni già ...

Advertising

cwtcth : Gigi D’Alessio che commenta la foto a Luca sto male - BABVL0N : voglio iniziare a stannare gigi d’alessio - vm1382 : Allora per i prelemi, Emma, Annalisa, Nek, Gigi d'Alessio, Alessandra Amoroso etc e ho detto solo alcuni sono dei p… - poisson17055548 : @staianogf @AurelianoStingi @gianlucac1 @gabrielecostan4 @Doom3Gloom @giorgiogilestro @ThManfredi @CrossWordsCW Olt… - interistadoc_ : RT @masiscem: e quando sentiremo CHILOMETRI detto da gigi d’alessio then what -