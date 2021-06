Europei | Immobile | Con De Bruyne e Hazard è un' altra partita

Advertising

AnsaToscana : Europei: Immobile 'baratterei i gol per vincere il torneo'. 'Con il ct rapporto migliorato, ora qui sento tanta fid… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Nazionale, Immobile: 'Contro il Belgio con entusiasmo, Lukaku? Nessuna sfida tra noi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Nazionale, Immobile: 'Contro il Belgio con entusiasmo, Lukaku? Nessuna sfida tra noi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Nazionale, Immobile: 'Contro il Belgio con entusiasmo, Lukaku? Nessuna sfida tra noi' - napolimagazine : EUROPEI - Nazionale, Immobile: 'Contro il Belgio con entusiasmo, Lukaku? Nessuna sfida tra noi' -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Immobile

...ad affrontare in questi, non per demeriti altrui chiaramente, ma perché Lukaku , Hazard e De Bruyne non capita tutti i giorni di incrociarli. E in queste ore ha parlato Ciro, bomber ...Da parte dic'è una gran voglia di rifarsi dalle delusioni patite in azzurro: ''L'uscita ai quarti agli2016 contro la Germania mi lasciò un vuoto dentro ma mai come il mancato ...FIRENZE, 29 GIU - ''Belgio-Italia non è una sfida fra Lukaku e me, peraltro l'ultima volta che si è parlato di questo duello lui ha fatto due reti...''. Ciro Immobile ha provato con una battuta ad eso ...ROMA, 29 GIU - ''Stiamo preparando la sfida con il Belgio come se De Bruyne e Hazard fossero al 100%, per noi è importante proseguire la linea adottata finora, abbiamo fatto questo Europeo sempre al m ...