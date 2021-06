Deathloop: PS5 come 'una boccata di aria fresca', ambizione nello sviluppo possibile solo con la next-gen (Di martedì 29 giugno 2021) Mancano ancora alcuni mesi prima dell'uscita di Deathloop e gli sviluppatori attraverso un'intervista hanno colto l'occasione per parlare non solo del gioco, ma anche di PlayStation 5, elogiando la console di Sony. Arkane Studios discute alcuni dei vantaggi del passaggio a piattaforme di nuova generazione: il team crede che il livello di ambizione usato in Deathloop non sarebbe stato possibile se fosse stato sviluppato su last-gen. "Non credo che saremmo stati in grado di preservare il livello di ambizione di questo gioco se non fosse stato per il passaggio alla next-gen" ... Leggi su eurogamer (Di martedì 29 giugno 2021) Mancano ancora alcuni mesi prima dell'uscita die gli sviluppatori attraverso un'intervista hanno colto l'occasione per parlare nondel gioco, ma anche di PlayStation 5, elogiando la console di Sony. Arkane Studios discute alcuni dei vantaggi del passaggio a piattaforme di nuova generazione: il team crede che il livello diusato innon sarebbe statose fosse stato sviluppato su last-gen. "Non credo che saremmo stati in grado di preservare il livello didi questo gioco se non fosse stato per il passaggio alla-gen" ...

