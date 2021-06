Beppe Grillo furioso: «Conte s'è montato la testa». Ma i pontieri non si arrendono (Di martedì 29 giugno 2021) «Si è montato la testa». La prima reazione di Grillo è ?tranchant?, con i suoi interlocutori ha ripercorso le tappe degli ultimi mesi, ha ricordato che Conte non... Leggi su ilmattino (Di martedì 29 giugno 2021) «Si èla». La prima reazione diè ?tranchant?, con i suoi interlocutori ha ripercorso le tappe degli ultimi mesi, ha ricordato chenon...

Advertising

fattoquotidiano : “Sei e sei stato un grande, ma è il momento di dare fiducia a un uomo capace”. Il messaggio lo pubblica Lucia Cardi… - g_brescia : Per il bene del @Mov5Stelle servono la visione di @beppe_grillo e la leadership di @GiuseppeConteIT. Ogni squadra a… - fanpage : Ultim'ora Giuseppe #Conte sfida Beppe Grillo. - antiglio : @FrancoBechis @beppe_grillo evidentemente lei non ha capito che c'è una reciproca stima tra i due. E il professor… - lorenacelano61 : @FrancoBechis @beppe_grillo Eppure.. azzeccagarbugli o no, vi farà le scarpe a tutti ?? -