Basket, Preolimpico 2021: calendario partite dell’Italia. Programma, orari, tv, date (Di martedì 29 giugno 2021) Il calendario dell’Italia al Preolimpico di Belgrado, dopo l’uscita di scena del Senegal a causa di vari contagi da Covid-19 all’interno del gruppo squadra rimasto così bloccato in Germania, si è modificato. O, per meglio dire, è stato ridotto. Succede, infatti, che la sfida con i senegalesi è annullata, e si comincerà così direttamente da quella con Porto Rico, che varrà già per il primato nel girone. Sarà di fatto un ulteriore rinvio del ritorno in campo in una partita per l’Italia, che già è stata costretta a saltare l’ultima amichevole con il Venezuela ancora per questioni Covid. Azzurri e Porto Rico sono già qualificati per la ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Ilaldi Belgrado, dopo l’uscita di scena del Senegal a causa di vari contagi da Covid-19 all’interno del gruppo squadra rimasto così bloccato in Germania, si è modificato. O, per meglio dire, è stato ridotto. Succede, infatti, che la sfida con i senegalesi è annullata, e si comincerà così direttamente da quella con Porto Rico, che varrà già per il primato nel girone. Sarà di fatto un ulteriore rinvio del ritorno in campo in una partita per l’Italia, che già è stata costretta a saltare l’ultima amichevole con il Venezuela ancora per questioni Covid. Azzurri e Porto Rico sono già qualificati per la ...

