Alibaba e il governo dello Jiansgu entrano in Suning.com (Di martedì 29 giugno 2021) Novità in arrivo per il gruppo Suning in patria. Come riporta Bloomberg, un consorzio guidato da Alibaba Group – già all’interno del colosso cinese – e dal governo della provincia dello Jiangsu sarebbe vicino a un accordo per l’acquisto di una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio dell’impero di Zhang Jindong. In seguito all’accordo, L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Novità in arrivo per il gruppoin patria. Come riporta Bloomberg, un consorzio guidato daGroup – già all’interno del colosso cinese – e daldella provinciaJiangsu sarebbe vicino a un accordo per l’acquisto di una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio dell’impero di Zhang Jindong. In seguito all’accordo, L'articolo

Advertising

ChristianTolve : RT @CalcioFinanza: #Alibaba e il governo dello #Jiansgu pronti a entrare in - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: #Alibaba e il governo dello #Jiansgu pronti a entrare in - CalcioFinanza : #Alibaba e il governo dello #Jiansgu pronti a entrare in - SitoGiuseppe : RT @fcin1908it: Bloomberg - Alibaba e il governo di Jiangsu vicini all'accordo per quote di - YBah96 : RT @fcin1908it: Bloomberg - Alibaba e il governo di Jiangsu vicini all'accordo per quote di -