A Bergamo prima dose a quasi 660mila persone: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono state 77.311 le dosi di vaccino somministrate in provincia di Bergamo dal tardo pomeriggio di martedì 22 alle 17 di martedì 29 giugno. Negli ultimi sette giorni 59.116 persone si sono sottoposte alla prima inoculazione, 18.195 al richiamo (o alla dose unica di Jenssen). Un ritmo che ormai gli hub della Bergamasca sembrano aver interiorizzato e che porta il totale complessivo delle somministrazioni dall’inizio della campagna a 658.136 per le prime dosi e 305.194 per le seconde: significa che, rispettivamente, è stato vaccinato il 69,51% e il 32,23% della popolazione target della nostra provincia. Un terzo dei ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono state 77.311 le dosi di vaccino somministrate in provincia didal tardo pomeriggio di martedì 22 alle 17 di martedì 29 giugno. Negli ultimi sette giorni 59.116si sono sottoposte allainoculazione, 18.195 al richiamo (o allaunica di Jenssen). Un ritmo che ormai gli hub della Bergamasca sembrano aver interiorizzato e che porta il totale complessivo delle somministrazioni dall’inizio della campagna a 658.136 per le prime dosi e 305.194 per le seconde: significa che, rispettivamente, è stato vaccinato il 69,51% e il 32,23% della popolazione target della nostra provincia. Un terzo dei ...

