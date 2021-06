Weekend in Sicilia per Luca Argentero con una compagnia d’eccezione (Di lunedì 28 giugno 2021) Luca Argentero ha alloggiato in Sicilia dove ha avuto modo di esibirsi a Catania con il suo spettacolo teatrale e ha omaggiato la Sicilia Luca Argentero ha ricominciato a portare in giro per l’Italia il suo spettacolo teatrale dal titolo “E’ questa la vita che sognavo da bambino”. Dal 24 al 27 giugno, l’attore ha recitato presso la Villa Bellini di Catania. Per tutte le serate, vi è stato un pubblico folto che ha seguito entusiasta lo spettacolo. Durante la sua permanenza in Sicilia, Luca Argentero ne ha approfittato anche per trascorrere ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 28 giugno 2021)ha alloggiato indove ha avuto modo di esibirsi a Catania con il suo spettacolo teatrale e ha omaggiato laha ricominciato a portare in giro per l’Italia il suo spettacolo teatrale dal titolo “E’ questa la vita che sognavo da bambino”. Dal 24 al 27 giugno, l’attore ha recitato presso la Villa Bellini di Catania. Per tutte le serate, vi è stato un pubblico folto che ha seguito entusiasta lo spettacolo. Durante la sua permanenza inne ha approfittato anche per trascorrere ...

