The Chronicles of Riddick potrebbe tornare in un videogioco! Parla Vin Diesel (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima di avere legioni di fan come Dominic Toretto, Vin Diesel era noto soprattutto ai fan di fantascienza per il suo ruolo di Richard B. Riddick, il fuggiasco protagonista della trilogia di The Chronicles of Riddick: ebbene l'attore potrebbe tornare presto nei panni del personaggio, anche nei giochi. In un'intervista al sito GamesRadar, la star di Fast & Furious ha rivelato di avere già una sceneggiatura pronta per un quarto film di Riddick. "E' solo questione di tempo prima di avere l'opportunità di filmarlo. Sarà il quarto capitolo della serie, deve essere ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 giugno 2021) Prima di avere legioni di fan come Dominic Toretto, Vinera noto soprattutto ai fan di fantascienza per il suo ruolo di Richard B., il fuggiasco protagonista della trilogia di Theof: ebbene l'attorepresto nei panni del personaggio, anche nei giochi. In un'intervista al sito GamesRadar, la star di Fast & Furious ha rivelato di avere già una sceneggiatura pronta per un quarto film di. "E' solo questione di tempo prima di avere l'opportunità di filmarlo. Sarà il quarto capitolo della serie, deve essere ...

MaryMix1999 : RT @Nextplayer_it: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles uscirà il 15 ottobre in Occidente. - Nextplayer_it : Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles uscirà il 15 ottobre in Occidente. - julesvandemberg : Cita e rispondi The lunar chronicles - misteruplay2016 : The Chronicles of Riddick potrebbe tornare in un videogioco! Parla Vin Diesel - Eurogamer_it : Il possibile nuovo gioco di #TheChroniclesOfRiddick nelle parole di Vin Diesel. -