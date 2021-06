Sono 3 i nuovi contagi rilevati oggi in Friuli Venezia Giulia

(Di lunedì 28 giugno 2021)insu 1.186 tamponi molecolaristaticon una percentuale di positività dello 0,25%.inoltre 268 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali non è stato rilevato alcun caso. Nella giornata odierna si registra un decesso; continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti rimangono 14. I decessi complessivamente ammontano a 3.788, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a ...

Advertising

EugenioGiani : ??I nuovi casi registrati in Toscana sono 33 su 4.521 test di cui 3.454 tamponi molecolari e 1.067 test rapidi. Il t… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-8). A fronte di 9.458 tamp… - borghi_claudio : Ogni volta che leggo nuovi particolari sta storia mi fa più schifo CHI ERA LA TALPA DEI LADRI IN RAI? - AL CENTRO… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-1) e nei reparti (-8). A fronte di 9.458 tamponi ef… - NeNe707_ : Quelli di Pfizer dovrebbero studiare gli effetti collaterali del vaccino su Francesco, perché ad occhio ce ne sono un paio di nuovi. -

Ultime Notizie dalla rete : Sono nuovi

IlGiunco.net

Nessuna nuova vittima legata al Covid - 19 nella giornata odierna, mentre2 iguariti in Liguria. Gli ospedalizzati23, di cui 7 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini: è ...Covid in Lombardia , il bollettino di lunedì 28 giugno della Regione. Ipositivi registrati nelle ultime 24 ore46 su 9.458 tamponi (tasso di positività dello 0,4%). Si registra un decesso. I ricoverati con sintomi250 ( - 8 rispetto a ieri), i malati in ...Conte e Grillo si parlano, oggi si capirà se basta a salvare M5s o se Conte resterà sull’Aventino e poi darà vita a un suo partito ...Gli investitori temono che possibile un freno alle riaperture possa mettere a rischio il rimbalzo dell’economia mondiale. A scontare questo clima di incertezza in Piazza Affari sono stati più di altri ...