Sassoli dal Papa, l'Europa deve salvare vite in mare (Di lunedì 28 giugno 2021) "Un'Europa che non salva le persone in mare e le lascia morire non salva l'umanità. Ci stiamo battendo per una iniziativa europea. Abbiamo bisogno di salvare le persone, stiamo parlando di migliaia di ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 giugno 2021) "Un'che non salva le persone ine le lascia morire non salva l'umanità. Ci stiamo battendo per una iniziativa europea. Abbiamo bisogno dile persone, stiamo parlando di migliaia di ...

Advertising

vaticannews_it : #26giugno Intervista con il presidente del Parlamento Europeo @DavidSassoli in udienza dal #Papa: “l’#Ue a lavoro p… - andreavent3 : RT @fam_cristiana: Sassoli in udienza dal Papa: «I diritti umani sono la misura di tutte le cose» - baratto_m : RT @fam_cristiana: Sassoli in udienza dal Papa: «I diritti umani sono la misura di tutte le cose» - tittimaestra : RT @fam_cristiana: Sassoli in udienza dal Papa: «I diritti umani sono la misura di tutte le cose» - tfabiani2 : RT @fam_cristiana: Sassoli in udienza dal Papa: «I diritti umani sono la misura di tutte le cose» -