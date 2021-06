Salvini continua a far perdere tempo: 'Senza l'ideologia pronto a votare il Ddl Zan anche domani' (Di lunedì 28 giugno 2021) continua ad insistere sull'ideologia all'interno del ddl Zan, certificando come per lui siano minime le cose da cambiare all'interno della legge. La verità è che nella Lega vorrebbero smantellare ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 giugno 2021)ad insistere sull'all'interno del ddl Zan, certificando come per lui siano minime le cose da cambiare all'interno della legge. La verità è che nella Lega vorrebbero smantellare ...

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Così Salvini vuole i delinquenti liberi [Continua su - globalistIT : - Gio_Iris : @Giovann60025376 @stanzaselvaggia @matteosalvinimi Lei continua ad analizzare Salvini ma non capisce le critiche ch… - Mirandola59 : RT @cino_1969: #Salvini continua imperterrito la sua battaglia la cancellazione delle cartelle esattoriali, quindi io, lavoratore autonomo,… - Trovato_Anto : «Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi» (Giovanni 13, 34). Salvini continua a sputare odio, parla di Gesù solo per strumentalizzare -