Roma, una città vivibile per gli anziani, ma con una buona pensione. La classifica de Il Sole 24 Ore (Di lunedì 28 giugno 2021) Cagliari, la provincia più a misura di bambino. Trento, la più adatta agli anziani e Ravenna, la più attraente per i giovani. Un’indicazione quella fornita dalla classifica de Il Sole 24 Ore delle tipologie di servizi nelle varie province italiane. Cagliari risulta avere un miglior rapporto tra la disponibilità di asili nido e reddito medio rispetto alle altre città, motivo per cui si trova ad essere la prima in classifica per vivibilità per i bambini. Quasi completamente assenti le grandi aree metropolitane dalle 3 top ten. Solamente Bologna si colloca all’ottavo posto per benessere dei giovani e al ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 giugno 2021) Cagliari, la provincia più a misura di bambino. Trento, la più adatta aglie Ravenna, la più attraente per i giovani. Un’indicazione quella fornita dallade Il24 Ore delle tipologie di servizi nelle varie province italiane. Cagliari risulta avere un miglior rapporto tra la disponibilità di asili nido e reddito medio rispetto alle altre, motivo per cui si trova ad essere la prima inper vivibilità per i bambini. Quasi completamente assenti le grandi aree metropolitane dalle 3 top ten. Solamente Bologna si colloca all’ottavo posto per benessere dei giovani e al ...

Advertising

Gazzetta_it : Speedy Spinazzola ???????? Nella serata difficile dell'Italia, una cosa è rimasta costante: la corsa perpetua di Spina… - fattoquotidiano : Renziana sì, e dunque mica fessa. Antonella Manzione, già vigilessa di Firenze chiamata un bel giorno a Roma per es… - Linkiesta : Con la nuova tragedia dei rifiuti le elezioni a Roma saranno una gara a tre tra Michetti, Gualtieri e Calenda. Il… - gabriel1919__ : Mi è arrivata una bomba: Suggestione Lautaro per la Roma Piace molto a Mourinho e ai Friedkin. #Calciomercato #ASRoma - RBilanzuoli : RT @chiaralucetw: Roma il 6 Luglio in Piazza #SanSilvestro per dire NO a una legge liberticida che vuole zittire chi non si allinea al pens… -