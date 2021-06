Ragazza di 16 anni trovata morta in una scarpata nel Bolognese, risultava scomparsa da un giorno (Di lunedì 28 giugno 2021) Una Ragazza di 16 anni è stata trovata morta nel Bolognese, dopo essere scomparsa misteriosamente da casa. Una sparizione che sarebbe stata segnalata dal padre, nella giornata di ieri, tuttora avvolte nel buio. Il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto in una scarpata in zona Monteveglio, nel territorio di Valsamoggia. Secondo le prime informazioni, gli inquirenti non si escluderebbero alcuna pista. Ragazza di 16 anni trovata morta in una scarpata nel Bolognese Il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 28 giugno 2021) Unadi 16è statanel, dopo esseremisteriosamente da casa. Una sparizione che sarebbe stata segnalata dal padre, nella giornata di ieri, tuttora avvolte nel buio. Il ritrovamento del corpo sarebbe avvenuto in unain zona Monteveglio, nel territorio di Valsamoggia. Secondo le prime informazioni, gli inquirenti non si escluderebbero alcuna pista.di 16in unanelIl ...

