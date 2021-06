Principe Carlo interrogato: coinvolto nella morte di Lady D? (Di lunedì 28 giugno 2021) Al “Daily Mail” l’ex direttore di Scotland Yard ha rivelato che il Principe, nel 2005, accettò di farsi interrogare in segreto sulla morte di Lady Diana a fronte di un “inquietante biglietto” che la Principessa aveva lasciato al suo maggiordomo prima di morire. Diana scrisse: “Carlo sta pianificando un incidente d’auto per uccidermi”. Il Principe Carlo fu interrogato in segreto sulla morte di Diana. Lo ha rivelato al “Daily Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 28 giugno 2021) Al “Daily Mail” l’ex direttore di Scotland Yard ha rivelato che il, nel 2005, accettò di farsi interrogare in segreto sulladiDiana a fronte di un “inquietante biglietto” che lassa aveva lasciato al suo maggiordomo prima di morire. Diana scrisse: “sta pianificando un incidente d’auto per uccidermi”. Ilfuin segreto sulladi Diana. Lo ha rivelato al “Daily Articolo completo: dal blog SoloDonna

