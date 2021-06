Piazza del Plebiscito, porticati diventano una pista da cross: la denuncia (Di lunedì 28 giugno 2021) Il consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, ha denunciato alcuni atti vandalistici a Piazza del Plebiscito: cos’è successo. Altro atto vandalico nella Piazza principale di Napoli (via Facebook)Piazza del Plebiscito si è trasformata in una vera e propria pista da motocross. Altro atto vandalistico nella Piazza principale di Napoli. A segnalarlo ci hanno pensato i cittadini partenopei che hanno inviato diversi video ai consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Proprio il consigliere ha poi condiviso il ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 giugno 2021) Il consigliere di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, hato alcuni atti vandalistici adel: cos’è successo. Altro atto vandalico nellaprincipale di Napoli (via Facebook)delsi è trasformata in una vera e propriada moto. Altro atto vandalistico nellaprincipale di Napoli. A segnalarlo ci hanno pensato i cittadini partenopei che hanno inviato diversi video ai consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. Proprio il consigliere ha poi condiviso il ...

