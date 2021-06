Niente Napoli per D'Ambrosio: il difensore ha rinnovato con l'Inter (Di lunedì 28 giugno 2021) Il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, era stato accostato al Napoli nelle scorse settimane. Il contratto in scadenza questo giugno aveva attirato l'attenzione di Giuntoli che stava fiutando il colpo a parametro zero. Ma l'Inter ha deciso di non privarsi del proprio giocatore e oggi è arrivata la firma sul rinnovo del contratto fino al 2022. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 28 giugno 2021) Ildell', Danilo D', era stato accostato alnelle scorse settimane. Il contratto in scadenza questo giugno aveva attirato l'attenzione di Giuntoli che stava fiutando il colpo a parametro zero. Ma l'ha deciso di non privarsi del proprio giocatore e oggi è arrivata la firma sul rinnovo del contratto fino al 2022.

