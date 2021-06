Milano, rissa con bottiglie contro i carabinieri. Non si placa l’allarme sicurezza (Di lunedì 28 giugno 2021) Continuano a definirla “Movida”. Ma la consuetudine agli assembramenti e alle risse – spesso del tutto gratuite – sembra non avere orari e trasforma quotidianamente Milano in un campo di battaglia. Stamattina i militari del Nucleo Radiomobile di Milano sono accorsi all’esterno di un McDonald’s, oltretutto chiuso, in Piazza XXIV maggio. A richiedere l’intervento, la segnalazione dell’ennesima bravata di un gruppo di giovani. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno trovato un assembramento di ragazzi, in prevalenza di origine straniera, intenti a bere alcolici e ad ascoltare musica a volume altissimo. (continua dopo la foto) Appena avvistati i ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 28 giugno 2021) Continuano a definirla “Movida”. Ma la consuetudine agli assembramenti e alle risse – spesso del tutto gratuite – sembra non avere orari e trasforma quotidianamentein un campo di battaglia. Stamattina i militari del Nucleo Radiomobile disono accorsi all’esterno di un McDonald’s, oltretutto chiuso, in Piazza XXIV maggio. A richiedere l’intervento, la segnalazione dell’ennesima bravata di un gruppo di giovani. Una volta giunti sul posto gli agenti hanno trovato un assembramento di ragazzi, in prevalenza di origine straniera, intenti a bere alcolici e ad ascoltare musica a volume altissimo. (continua dopo la foto) Appena avvistati i ...

Advertising

imlouisfav : RT @HuertDeAuteuil: È assurdo come i giornali abbiamo totalmente stravolto la narrazione dell’aggressione di Milano. Si parla polizia che… - icarvsplume : RT @HuertDeAuteuil: È assurdo come i giornali abbiamo totalmente stravolto la narrazione dell’aggressione di Milano. Si parla polizia che… - motivateleighs : RT @HuertDeAuteuil: È assurdo come i giornali abbiamo totalmente stravolto la narrazione dell’aggressione di Milano. Si parla polizia che… - _scinty_ : RT @HuertDeAuteuil: È assurdo come i giornali abbiamo totalmente stravolto la narrazione dell’aggressione di Milano. Si parla polizia che… - AP93359632 : RT @HuertDeAuteuil: È assurdo come i giornali abbiamo totalmente stravolto la narrazione dell’aggressione di Milano. Si parla polizia che… -