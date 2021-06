(Di lunedì 28 giugno 2021) “Non muovere mai l’anima senza il corpo, né il corpo senza l’anima, affinché difendendosi l’uno con l’altra, queste due parti mantengano il loro equilibrio e la loro salute.” PLATONE Giovedì 24 giugno presso il giardino dell’Expo di Pedara, si è tenuto l’evento “”. Un incontro per discutere di salute, prevenzione, cultura e solidarietà. L’evento è stato organizzato da Ultreya Pedara e fortemente voluto dalla professoressa Annalisa Schillaci, da sempre impegnata nel sociale e nel volontariato, presidente dell’Associazione di volontariato pedarese. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pedara e dal Comitato provinciale delle Misericordie di Catania e realizzat con il contributo del ...

Advertising

hashtagsicilia : 'Mi curo di te: quattro chiacchiere con gli esperti -

Ultime Notizie dalla rete : curo quattro

La Sicilia

... sempre attento ai bisogni dell'uomo, ha condiviso l'iniziativa convegnistica organizzata dall'associazione Ultreya Pedara 'Midi te:chiacchiere con gli esperti'SURREALISMO E TRASGRESSIONE Palepoli è fatto così, come lo vedete, perché Furuya crede fermamente chevignette siano l'equivalente del minimalismo artistico. Vignette solitarie in un oceano ...Dal 30 giugno al 4 luglio ospiti: Stefano Mancuso, Irene Grandi, Antonio Mazzeo, Giovanna Melandri, Franco Berrino e molti altri ...Il primo ministro giapponese, Yoshide Suga, ha proposto una settimana lavorativa di soli quattro giorni. Con l’obiettivo di curare due problemi del Paese: l’ossessione per il lavoro e il calo demograf ...