Maturità nelle scuole con progetti EsaBac ed EsaBac techno: fasi di rilascio diploma Baccalauréat. Nota (Di lunedì 28 giugno 2021) Nota ministero Istruzione numero 15081 del 28 giugno su esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle scuole con progetti EsaBac ed EsaBac techno. A supporto della procedura prevista per il rilascio del diploma di Baccalauréat francese, il ministero si avvale di una piattaforma informatica EsaBac, che permette di raccogliere tutti i dati degli studenti che hanno sostenuto la prova specifica EsaBac nell’ambito ... Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 giugno 2021)ministero Istruzione numero 15081 del 28 giugno su esame conclusivo del secondo ciclo di istruzioneconed. A supporto della procedura prevista per ildeldifrancese, il ministero si avvale di una piattaforma informatica, che permette di raccogliere tutti i dati degli studenti che hanno sostenuto la prova specificanell’ambito ...

