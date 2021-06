Live al da Bucharest | via alla seconda frazione | Svizzera avanti 0 a 1 sulla Francia | grazie alla rete di Seferovic

Ultime Notizie dalla rete : Live Bucharest

All'Arena Nazionale di, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Francia e Svizzera: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll' 'Arena Nazionale' di, Francia e Svizzera si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Francia Svizzera 3 - 1 ...Fischio d'inizio alla National Arena di, primo possesso affidato alla Svizzera. PRIMO TEMPO Tutto è pronto per la seconda partita di oggi. Dopo la vittoria della Spagna sulla Croazia, si ...Dopo il rigore sbagliato, la doppietta di Benzema e la ciliegina di Pogba, sembrava essere in controllo la Francia. All'82' la riapre Seferovic con un altro colpo di testa.Dopo essere stati sotto per 55 minuti, in un minuto e mezzo Benzema ribalta la Svizzera con una doppietta. Poi la splendida rete di Pogba dai 30 metri. Partita in ghiaccio per i francesi.