Lite tra fratelli sfocia nel sangue, la vittima aveva un coltello conficcato in un occhio (Di lunedì 28 giugno 2021) Violenta Lite tra due fratelli sfocia in tragedia, cadavere ritrovato in una cantina con un coltello conficcato in un occhio. La vittima risponde al nome di Enrico Pellegrini, 52 anni residente nel torinese. L’uomo era sparito da giorni e solo ieri è stato rinvenuto in una cantina senza vita. Omicidio a Torino Il giallo della vicenda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Violentatra duein tragedia, cadavere ritrovato in una cantina con unin un. Larisponde al nome di Enrico Pellegrini, 52 anni residente nel torinese. L’uomo era sparito da giorni e solo ieri è stato rinvenuto in una cantina senza vita. Omicidio a Torino Il giallo della vicenda L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

infoitinterno : Omicidio Torino, morto dopo una lite tra fratelli: aveva un coltello conficcato in un occhio - angiuoniluigi : RT @fanpage: L'uomo è stato ritrovato senza vita con un coltello conficcato in un occhio - giangio87 : RT @fanpage: L'uomo è stato ritrovato senza vita con un coltello conficcato in un occhio - fanpage : L'uomo è stato ritrovato senza vita con un coltello conficcato in un occhio - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: La Zanzara, lite tra Parenzo e il politico siciliano di destra contro i ‘comunisti mangia-bambini’. “Lei è un pazzo e… -