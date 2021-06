“La trattativa è una favoletta inventata”, la difesa chiede l’assoluzione per il generale Mori (Di lunedì 28 giugno 2021) La trattativa tra Stato e mafia “è una favoletta inventata” data “in pasto all’opinione pubblica” per “distrarla da storie poco commendevoli”. Mentre il generale Mario Mori è “da anni vittima di un killeraggio mediatico” e di una “giurisdizione politico-mediatico che tace davanti all’indagine ‘mafia e appalti’. Perché?”. L’avvocato Basilio Milio, legale storico del generale Mario Mori, parla per oltre quattro ore, davanti alla Corte d’Assise d’appello di Palermo, prima di chiedere “l’assoluzione” per l’ex ufficiale dell’Arma “perché il ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Latra Stato e mafia “è una” data “in pasto all’opinione pubblica” per “distrarla da storie poco commendevoli”. Mentre ilMarioè “da anni vittima di un killeraggio mediatico” e di una “giurisdizione politico-mediatico che tace davanti all’indagine ‘mafia e appalti’. Perché?”. L’avvocato Basilio Milio, legale storico delMario, parla per oltre quattro ore, davanti alla Corte d’Assise d’appello di Palermo, prima dire “” per l’ex ufficiale dell’Arma “perché il ...

