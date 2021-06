La madre di tutte le macchine del fango (Di lunedì 28 giugno 2021) Depistatori trasformati in testimoni, impostori riveriti e santificati come collaboratori di giustizia, calunniatori assurti a esegeti della politica industriale nazionale. In pochi si sono interrogati sul ruolo dei mass media nella costruzione della folgorante carriera dei novelli Ciancimino le cui dichiarazioni, per mesi e anni, hanno alimentato la macchina del fango contro i vertici di Eni, con Claudio Descalzi in testa, fino a una valanga accusatoria che ha gettato discredito su magistrati, professori e manager, uniti dalla comune appartenenza alla mitologica “Loggia Ungheria”. Di Piero Amara si sono fidati certi magistrati, sbagliando. Di Piero Amara si sono fidati ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) Depistatori trasformati in testimoni, impostori riveriti e santificati come collaboratori di giustizia, calunniatori assurti a esegeti della politica industriale nazionale. In pochi si sono interrogati sul ruolo dei mass media nella costruzione della folgorante carriera dei novelli Ciancimino le cui dichiarazioni, per mesi e anni, hanno alimentato la macchina delcontro i vertici di Eni, con Claudio Descalzi in testa, fino a una valanga accusatoria che ha gettato discredito su magistrati, professori e manager, uniti dalla comune appartenenza alla mitologica “Loggia Ungheria”. Di Piero Amara si sono fidati certi magistrati, sbagliando. Di Piero Amara si sono fidati ...

Advertising

CarloCalenda : Promette la madre di tutte le cause. Finisce che lo Stato fa una società con Mittal. Il contratto salta mentre l’ac… - MediasetPlay : Uno dei momenti più belli di #GFVIPPARTY? Semplice... i collegamenti con Francesco Oppini! Tutte le puntate di… - moonxlewis : @ssorridimiian NO DAVVERO sua madre e mia madre sono migliori amiche e loro hanno la piscina e tutte le domeniche e… - Asiainside_ : Manco mia madre mi saluta tutte ste volte - youllbepopular : io con l'app mia madre per trovare che le ama nuove piante tutte e… -

Ultime Notizie dalla rete : madre tutte DECADENZA BALNEARE (di Matteo Fais) Lo praticano tutte. Dalle poco più che bambine alle anziane - sovente senza potermelo permettere. ... Ma aspettate, e questa madre superfiga, con reggiseno dalle bretelle sapientemente lasciate cadere e ...

Da Biancaneve a Luca, ecco i film Disney e cartoni: i classici e gli ultimi film da vedere E per tutte le età. Ecco l'elenco dei film classici, nuovi e imperdibili targati Disney. Biancaneve ... Quando la madre cerca di difenderlo, viene incatenata. Rimasto solo, il cucciolo trova in Timoteo ...

La madre di tutte le macchine del fango Il Foglio Medjugorje. L’ultimo messaggio della Madonna al mondo: ‘La Madre è preoccupata..’ La Vergine a Medjugorje ci invita a pregare con Lei per la pace e la libertà. Cari amici, in occasione del 40.mo anniversario la ...

La madre di tutte le macchine del fango Con l’assoluzione degli imputati nel caso Eni-Nigeria e con i mascariatori in carcere è caduto il mito della procura di Milano e della stampa da riporto. I peccati del circo mediatico-giudiziario spie ...

Lo praticano. Dalle poco più che bambine alle anziane - sovente senza potermelo permettere. ... Ma aspettate, e questasuperfiga, con reggiseno dalle bretelle sapientemente lasciate cadere e ...E perle età. Ecco l'elenco dei film classici, nuovi e imperdibili targati Disney. Biancaneve ... Quando lacerca di difenderlo, viene incatenata. Rimasto solo, il cucciolo trova in Timoteo ...La Vergine a Medjugorje ci invita a pregare con Lei per la pace e la libertà. Cari amici, in occasione del 40.mo anniversario la ...Con l’assoluzione degli imputati nel caso Eni-Nigeria e con i mascariatori in carcere è caduto il mito della procura di Milano e della stampa da riporto. I peccati del circo mediatico-giudiziario spie ...