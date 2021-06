Inter | Coutinho possibile idea per rinforzare la rosa

(Di lunedì 28 giugno 2021) L’è sulle tracce di Philipe. Questa l’ultima indiscrezione di mercato rilasciata dal giornale spagnolo “Sport”. Milan:James Rodriguez per la trequarti: l’acquisto di? Dopo l’addio di Hakimi e la perdita (si spera) temporanea di Eriksen, l’cerca rinforzi per il centrocampo. L’acquisto di Calhanoglu infatti non sembra bastare per colmare le lacune dellanerazzurra che sarà impegnata su tre fronti per la stagione 2021/2022. Il brasiliano, classe 1992, non rientra nei piani del Barcellona che ...

Advertising

YanasJe : RT @InterCM16: Inter, si sonda #Coutinho, il Barcellona apre al prestito - DrG0nz000 : RT @InterCM16: Inter, si sonda #Coutinho, il Barcellona apre al prestito - mr_kubra : RT @InterCM16: Inter, si sonda #Coutinho, il Barcellona apre al prestito - LuigiBevilacq17 : RT @InterCM16: Inter, si sonda #Coutinho, il Barcellona apre al prestito - esistenzialinte : RT @InterCM16: Inter, si sonda #Coutinho, il Barcellona apre al prestito -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Coutinho

E quindi il Milan si sarebbe orientato su, ex: al Barcellona i rossoneri avrebbero proposto, nello scambio, anche Alessio Romagnoli .Infine, dalla Spagna si mormora di un possibile clamoroso ritorno di Philippeall'. Il Barcellona sarebbe intenzionato a cedere il brasiliano in prestito con diritto di riscatto e anche ...James o Cou? Il dopo Calhanoglu in casa Milan potrebbe essere ricco di talento. Insomma, chi pensa ad un downgrade della squadra potrebbe sbagliarsi di grosso. L'addio a parametro zero dell'ormai ex n ...Il Milan sta monitorando diverse situazioni per cercare di sostituire Hakan Calhanoglu, il quale non ha rinnovato il contratto con i rossoneri firmando con i rivali dell'Inter. I dirigenti milanisti a ...