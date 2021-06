Advertising

TuttoAndroid : HONOR Magic3 con servizi Google e Snapdragon 888 Plus, parola di Fang Fei -

Ultime Notizie dalla rete : HONOR Magic3

I progressi che cambiano il gioco che vediamo nel nuovo Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform lo rendono perfetto per il prossimo flagship della seriedi" , ha detto Fang Fei, ...I progressi rivoluzionari che vediamo nel nuovo Snapdragon 888 Plus 5G Mobile Platform lo rendono perfetto per il prossimo flagship della seriedi" ha detto Fang Fei , presidente della ...Honor ha ufficializzato che i device della famiglia Magic 3 saranno i primi device ad usare il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 888+ ...Rimane la piattaforma di punta per gli smartphone top di gamma, ora con qualcosa in più come un incremento della frequenza del core Kryo 680 Prime (Cortex-X1) che arriva a 2.995GHz. Ma vediamo nel det ...