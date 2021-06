Giulia Stabile, problemi con la famiglia: è diventato tutto più difficile. Cosa è accaduto (Di lunedì 28 giugno 2021) La mamma della vincitrice di “Amici 20” avrebbe rilasciato un’intervista in cui si lamenta dell’assenza della figlia nella sua vita dopo il successo ottenuto col programma. Sta facendo scalpore in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 giugno 2021) La mamma della vincitrice di “Amici 20” avrebbe rilasciato un’intervista in cui si lamenta dell’assenza della figlia nella sua vita dopo il successo ottenuto col programma. Sta facendo scalpore in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

VanityFairIt : In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», la ballerina Giulia Stabile e il cantautore Sangiovanni, vincitori di «… - amicii_2020 : @its_justsofia_ Ma certo lo so, ma agli altri sembra Giulia stabile ahahah - amicii_2020 : @its_justsofia_ Ma non è Giulia stabile non vi fate film ahahahahah - RealGossipland : La mamma di Giulia Stabile furiosa sul magazine Di Più LEGGI L’INTERVISTA QUI - zazoomblog : Giulia Stabile la mamma critica la figlia ma la ballerina smentisce lintervista: ecco la verità - #Giulia #Stabile… -