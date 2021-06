G20, domani a Matera la riunione dei ministri degli Esteri (Di lunedì 28 giugno 2021) ... ha precisato questa mattina Di Maio in un'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno - , "allo stesso tempo, non si possono affrontare le grandi sfide globali - a partire dai cambiamenti climatici - ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) ... ha precisato questa mattina Di Maio in un'intervista a La Gazzetta del Mezzogiorno - , "allo stesso tempo, non si possono affrontare le grandi sfide globali - a partire dai cambiamenti climatici - ...

G20, domani a Matera la riunione dei ministri degli Esteri I ministri degli Esteri del G20 sono attesi domani a Matera per una ministeriale prevista nell'ambito della presidenza italiana. Un appuntamento, ha spiegato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che presiederà i lavori, che ...

