Future USA poco mossi aspettando l’Opening Bell (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa in positivo e vicina a livelli record, l’andamento dei Future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire poco mosso. Gli investitori continuano a valutare il piano infrastrutturale del presidente Biden, mentre inizia a preoccupare di più il diffondersi della variante Delta della Covid-19. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,13% a 34.289 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,04% a 4.273 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,27% a 14.378 punti. Sul fronte macroeconomico, oggi verrà diffuso solo l’indice Fed di Dallas, una valutazione dello stato di salute ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 giugno 2021) (Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa in positivo e vicina a livelli record, l’andamento deiUSA segnala che il mercato americano dovrebbe apriremosso. Gli investitori continuano a valutare il piano infrastrutturale del presidente Biden, mentre inizia a preoccupare di più il diffondersi della variante Delta della Covid-19. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,13% a 34.289 punti, mentre quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,04% a 4.273 punti. Il derivato sul Nasdaq registra invece un rialzo dello 0,27% a 14.378 punti. Sul fronte macroeconomico, oggi verrà diffuso solo l’indice Fed di Dallas, una valutazione dello stato di salute ...

Advertising

Linkiesta : Come saranno le relazioni future tra Europa e Stati Uniti Come ricorda Paolo Guerrieri in “Partita a tre” (… - ValterGastalde1 : ogni persona che usa i cervello sa che tutto è una sperimentazione specialmente all'inizio...poi c'è chi ha le pall… - USA_myy9 : @there_was_usman Ni itna b far ni ha Future ?? - edizionimulino : RT @Linkiesta: Come saranno le relazioni future tra Europa e Stati Uniti Come ricorda Paolo Guerrieri in “Partita a tre” (@edizionimulino)… - Linkiesta : Come saranno le relazioni future tra Europa e Stati Uniti Come ricorda Paolo Guerrieri in “Partita a tre” (… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Indici Usa verso un'apertura in territorio misto I future sui principali indici Usa lasciano presagire un'apertura a velocità diverse per le borse Usa. Quando manca più di un'ora all'avvio delle contrattazioni il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,...

Borse europee in calo, focus su varianti Covid e outlook economia. Giù banche e assicurazioni Leggi anche È tornato l'ottimismo sull'equity, ora il faro si sposta sui dati Usa e cinesi Effetto ... Il future agosto sul Wti segna - 0,09% a 73,98 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul ...

Future USA poco mossi aspettando l'Opening Bell Borsa Italiana Future USA poco mossi aspettando l’Opening Bell (Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa in positivo e vicina a livelli record, l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire poco mosso. Gli investitori continuano a ...

Pre-market: futures USA aprono misti, greggio in calo Movimenti in pre-apertura Nei primi scambi in pre-market i futures azionari statunitensi risultavano contrastati dopo che nella sessione precedente l’indice Dow Jones è salito di oltre 230 punti; l'in ...

sui principali indicilasciano presagire un'apertura a velocità diverse per le borse. Quando manca più di un'ora all'avvio delle contrattazioni il derivato sul Dow Jones arretra dello 0,...Leggi anche È tornato l'ottimismo sull'equity, ora il faro si sposta sui datie cinesi Effetto ... Ilagosto sul Wti segna - 0,09% a 73,98 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul ...(Teleborsa) – Dopo una settimana chiusa in positivo e vicina a livelli record, l’andamento dei future USA segnala che il mercato americano dovrebbe aprire poco mosso. Gli investitori continuano a ...Movimenti in pre-apertura Nei primi scambi in pre-market i futures azionari statunitensi risultavano contrastati dopo che nella sessione precedente l’indice Dow Jones è salito di oltre 230 punti; l'in ...