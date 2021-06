Ferrovia Termini Centocelle chiusa per lavori: quando riapre e bus alternativi (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – Il tram giallo che collega Termini con Centocelle resterà fermo per 4 giorni. Dal 26 al 30 giugno la circolazione sarà interrotta “per lavori”, a rendere nota la sospensione della linea è stata proprio l’Atac. Il tram tornerà a circolare il 30 giugno alle ore 13:00. In concomitanza del ponte di san Pietro e Paolo il Comune ne approfitta per eseguire dei lavori, anche in vista di un’esodo che ha portato tanti romani fuori città. I lavori e la circolazione si svolgeranno in questo modo: 26-29 giugno: circolazione sospesa per tutta la giornata 30 giugno: circolazione sospesa fino alle 13:00, prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) ROMA – Il tram giallo che collegaconresterà fermo per 4 giorni. Dal 26 al 30 giugno la circolazione sarà interrotta “per”, a rendere nota la sospensione della linea è stata proprio l’Atac. Il tram tornerà a circolare il 30 giugno alle ore 13:00. In concomitanza del ponte di san Pietro e Paolo il Comune ne approfitta per eseguire dei, anche in vista di un’esodo che ha portato tanti romani fuori città. Ie la circolazione si svolgeranno in questo modo: 26-29 giugno: circolazione sospesa per tutta la giornata 30 giugno: circolazione sospesa fino alle 13:00, prima ...

Advertising

CorriereCitta : Ferrovia Termini Centocelle chiusa per lavori: quando riapre e bus alternativi - romasulweb : La ferrovia Termini Centocelle chiusa fino al 30 giugno per lavori - LuceverdeRoma : ?? #Roma #Lavori Ferrovia Termini Centocelle ? Servizio sospeso fino al 30 giugno ?Alternativa: ?? linea bus 105… - InfoAtac : #info #atac - Ferrovia Termini-Centocelle: per lavori di rinnovo dell'infrastruttura circolazione sospesa fino al 3… - simo_brg : RT @romatoday: La ferrovia Termini #Centocelle chiusa fino al 30 giugno per lavori -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrovia Termini Traffico Roma del 28 - 06 - 2021 ore 08:00 ...per le difficoltà di missione sul raccordo rallentamenti e code che ritroviamo sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima in direzione della capitale proseguono i lavori sulla ferrovia termini ...

Traffico Roma del 28 - 06 - 2021 ore 07:30 ...per le difficoltà di missione sul raccordo rallentamenti e code che ritroviamo sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima in direzione della capitale proseguono i lavori sulla ferrovia termini ...

La ferrovia Termini Centocelle chiusa fino al 30 giugno per lavori RomaToday Rzd e Stellantis vogliono vendere Gefco La farrovia russa Rzd e il Gruppo automobilistico Stellantis hanno deciso di vendere la società logistica francese Gefco, che avrebbe già alcuni candidati.

Nuova ciclabile in arrivo tra Le Grazie e il Lando preganziol È stato affidato nei giorni scorsi, per l’importo di 13 mila euro, l’incarico di progettazione esecutiva del secondo stralcio della pista ciclabile fra San Trovaso e Preganziol. Si tratta d ...

...per le difficoltà di missione sul raccordo rallentamenti e code che ritroviamo sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima in direzione della capitale proseguono i lavori sulla......per le difficoltà di missione sul raccordo rallentamenti e code che ritroviamo sulla Pontina da Castel Romano a Castel di Decima in direzione della capitale proseguono i lavori sulla...La farrovia russa Rzd e il Gruppo automobilistico Stellantis hanno deciso di vendere la società logistica francese Gefco, che avrebbe già alcuni candidati.preganziol È stato affidato nei giorni scorsi, per l’importo di 13 mila euro, l’incarico di progettazione esecutiva del secondo stralcio della pista ciclabile fra San Trovaso e Preganziol. Si tratta d ...