Elon Musk compie 50 anni, ecco in che modo sta cambiando la storia (Di lunedì 28 giugno 2021) Se il 50esimo compleanno è considerato un po’ il traguardo in cui si fa un primo bilancio su successi e fallimenti nella vita, Elon Musk può decisamente dormire tranquillo. Difficilmente il miliardario statunitense – che oggi spegne 50 candeline – verrà colpito da una crisi di mezza età perché ha vissuto una vita al di sotto delle aspettative. Tutt’altro, Musk è uno dei pochi nell’ultimo secolo ad aver lasciato un solco indelebile praticamente in ogni attività di cui si è occupato: dai pagamenti elettronici con PayPal all’auto elettrica con Tesla; dai viaggi nello spazio con SpaceX ai bitcoin (con il dogecoin), passando per energie ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 giugno 2021) Se il 50esimo compleanno è considerato un po’ il traguardo in cui si fa un primo bilancio su successi e fallimenti nella vita,può decisamente dormire tranquillo. Difficilmente il miliardario statunitense – che oggi spegne 50 candeline – verrà colpito da una crisi di mezza età perché ha vissuto una vita al di sotto delle aspettative. Tutt’altro,è uno dei pochi nell’ultimo secolo ad aver lasciato un solco indelebile praticamente in ogni attività di cui si è occupato: dai pagamenti elettronici con PayPal all’auto elettrica con Tesla; dai viaggi nello spazio con SpaceX ai bitcoin (con il dogecoin), passando per energie ...

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk Prova, Tesla Model 3 Performance: un missile lanciato verso il futuro ... infatti in un ciclo misto attento siamo riusciti ad ottenere massimo 420 km che scendono a 370 in autostrada a velocità codice; risultati migliorabili con le nuove batterie annunciate da Elon Musk ...

Esercizi di logica. E immaginazione E il lancio in orbita di satelliti Starlink della SpaceX di Elon Musk, per estendere l'Internet globale anche alle aree più remote del pianeta, procede a pieno ritmo. Al momento la flotta conta 1.500 ...

Criptovalute: occhi puntati su Dogecoin, effetto Elon Musk? - Economia Agenzia ANSA Elon Musk compie 50 anni, ecco tutte le aziende con cui l'imprenditore visionario sta cambiando la storia Da PayPal ai viaggi nello spazio, da Tesla ad Hyperloop: ecco come il genio statunitense è riuscito a trasformare in oro tutto ciò di cui si è occupato ...

Starlink: copertura globale, prezzi stellari Starlink, la connessione satellitare sarà presto globale: la fase di beta del servizio si avvia al termine, da settembre Internet ovunque ma a prezzi a dir poco stellari ...

