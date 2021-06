Croazia Spagna 3-3 LIVE: Si va ai supplementari a Copenhagen (Di lunedì 28 giugno 2021) Allo stadio Parken di Copenhagen, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Croazia e Spagna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Parken” di Copenhagen, Croazia e Spagna si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Croazia Spagna 3-3 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si comincia a Copenhagen! 5? Ritmi blandi – In campo comanda la Spagna, ma possesso sterile. La Croazia attende ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Allo stadio Parken di, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Parken” disi affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-3 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si comincia a! 5? Ritmi blandi – In campo comanda la, ma possesso sterile. Laattende ...

SkySport : ULTIM'ORA EURO 2020 IVAN PERISIC POSITIVO AL CORONAVIRUS La Croazia giocherà lunedì contro la Spagna #SkySport… - Gherry94 : Godo per sti supplementari tra Croazia e Spagna. Quelli di Sky un'ora di elogi alla Spagna. Che bello oh Pedri che… - PaoloVersa : RT @FBiasin: Intervento su @RadioSportiva nel 1° tempo (parziale #CroaziaSpagna 1-0): 'Questa #Spagna mi sembra francamente molto fragile… - Napole_tano : Brutta partita Croazia-Spagna... - RebicIsTheWay : Metto quella della Spagna per far passare la Croazia, però voglio il vostro voto -