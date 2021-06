Corso sull’uso dei Social Tra i relatori anche l’influencer di Udine Rebecca Paviola

Leggi su udine20

(Di lunedì 28 giugno 2021) Saràfriulana, 25 anni, di, selezionata come testimonial da Tik Tok, il celebrecinese, a salire in cattedra a Pordenone, il primo evento di formazione itinerante sul territorio e tenuto da Influencer in Friuli Venezia Giulia. La due giorni di formazione pratica ed esperienziale sumedia e blog, organizzata da The Event Fvg in collaborazione Consorzio Pordenone Turismo e PordenoneWithLove, si svolgerà sabato 17 e domenica 18 luglio tra Pordenone e Piancavallo. Ilsi ...