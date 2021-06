Centro: Rotondi, ‘futuro è per partito fondato si intesa cattolici-Verdi’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “La politica deve essere una patologia più insidiosa del coronavirus se a quest’ora mi sento ancora in dovere di precisare una strategia. Ma tant’è, procedo. Sui social si insinua che la rottura di Conte coi Cinquestelle sia prodromica al lancio del ‘partito di Conte’, nel quale -per amichevole e paradossale cronaca di Minzolini- io avrei la tessera numero uno. Le cose stanno diversamente, of course. Noi Dc prendiamo atto da tempo dell’esaurimento della spinta centrista: ormai in Italia ci sono cento sigle centriste e nessuna elettoralmente rilevante. La sola indicazione progettuale viene dal santo Padre: ben due encicliche sono state dedicate ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “La politica deve essere una patologia più insidiosa del coronavirus se a quest’ora mi sento ancora in dovere di precisare una strategia. Ma tant’è, procedo. Sui social si insinua che la rottura di Conte coi Cinquestelle sia prodromica al lancio del ‘di Conte’, nel quale -per amichevole e paradossale cronaca di Minzolini- io avrei la tessera numero uno. Le cose stanno diversamente, of course. Noi Dc prendiamo atto da tempo dell’esaurimento della spinta centrista: ormai in Italia ci sono cento sigle centriste e nessuna elettoralmente rilevante. La sola indicazione progettuale viene dal santo Padre: ben due encicliche sono state dedicate ...

