CBM | un’organizzazione che combatte la cecità Anche in Sud Sudan

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 giugno 2021) in collaborazione con CBM Italia Il Sudè un paese che da anni è sotto i riflettori internazionali a causa dei conflitti decennali di tipo civile che lo affliggono e per le conseguenze che hanno sulla popolazione. Una popolazione dove l’aspettativa di vita è tra le più basse al mondo (54 anni circa) equest’anno è stato pagato un prezzo altissimo a causa della carestia alimentare che ha colpito il 60% dei cittadini. In Sudesiste un ciclo che lega fortemente la disabilità alla povertà e viceversa. A fianco della popolazione opera CBM, organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e cura della ...