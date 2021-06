Calciomercato Milan, erede Calhanoglu: si pensa a Coutinho o James Rodriguez (Di lunedì 28 giugno 2021) Paolo Maldini sarebbe al lavoro per portare in rossonero almeno un top player. Due i profili seguiti, ecco quali sono Paolo Maldini vorrebbe portare in rossonero un grande profilo internazionale. Secondo quanto riporta Leggo, per il dopo Hakan Calhanoglu vi sarebbero due profili: uno è Philippe Coutinho, l’altro è James Rodriguez. Entrambi sono alla ricerca di un rilancio e il Diavolo potrebbe essere l’occasione giusta. Il brasiliano, ex Inter, tornato a Barcellona la scorsa estate dopo il prestito al Bayern Monaco, non ha mai trovato il giusto feeling con Koeman. Colpa anche dei diversi infortuni subiti. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Paolo Maldini sarebbe al lavoro per portare in rossonero almeno un top player. Due i profili seguiti, ecco quali sono Paolo Maldini vorrebbe portare in rossonero un grande profilo internazionale. Secondo quanto riporta Leggo, per il dopo Hakanvi sarebbero due profili: uno è Philippe, l’altro è. Entrambi sono alla ricerca di un rilancio e il Diavolo potrebbe essere l’occasione giusta. Il brasiliano, ex Inter, tornato a Barcellona la scorsa estate dopo il prestito al Bayern Monaco, non ha mai trovato il giusto feeling con Koeman. Colpa anche dei diversi infortuni subiti. ...

Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard ... il Milan vorrebbe, invece chiudere il prima possibile facendo un ultimo grande investimento (ma a cifre diverse) dopo Maignan e Tomori : la speranza è che l'eventuale partenza di Leao porti a 20 ...

Calciomercato Milan, fretta per Damsgaard Corriere dello Sport Calciomercato Milan, Pioli accontentato | Ritorno a un passo Il Milan pianifica il ritorno di un attaccante e accontenta le richieste di mister Stefano Pioli: accordo a un passo ...

SportMediaset - Rinnovo Kessie: trattativa in corso, ma c'è distanza tra domanda e offerta L'edizione odierna di SportMediaset su Italia Uno riporta questo aggiornamento sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan: c'è una trattativa in corso tra le parti, ma non ...

