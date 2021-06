Belgio, rientro all'alba: pessimismo per De Bruyne e Eden Hazard (Di lunedì 28 giugno 2021) Il Belgio è arrivato alle 5.20 di stamattina nel ritiro di Tubize, vicino a Bruxelles, dopo essere atterrato all'aeroporto di Charleroi e dopo aver viaggiato per tutta la notte di rientro da Siviglia, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 giugno 2021) Ilè arrivato alle 5.20 di stamattina nel ritiro di Tubize, vicino a Bruxelles, dopo essere atterrato all'aeroporto di Charleroi e dopo aver viaggiato per tutta la notte dida Siviglia, ...

Advertising

infoitsport : Belgio, rientro all'alba: pessimismo per De Bruyne e Eden Hazard - sportli26181512 : Belgio, rientro all'alba: pessimismo per De Bruyne e Eden Hazard: Belgio, rientro all'alba: pessimismo per De Bruyn… - CorriereQ : Belgio, rientro all’alba: pessimismo per De Bruyne e Eden Hazard - Gazzetta_it : Belgio, rientro in patria all'alba: pessimismo per De Bruyne e Eden Hazard #euro2020 - sportli26181512 : Finlandia, focolaio Covid fra i tifosi dopo la trasferta in Russia: Di rientro da San Pietroburgo, dove si erano re… -