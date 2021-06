Attenti por favor | queste voci cilene ci riguardano

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il Gruppo di ricerca Intercontinentale sulla Pandemia (GRIP), composto da una trentina di persone che si occupano professionalmente della sofferenza psichica e delle condizioni sociali entro cui la sofferenza si diffonde, ha organizzato il 26 giugno un incontro di discussione sulle prospettive aperte dal processo costituente cileno. Molto poco si discute in Europa delle sollevazioni latino-americane degli ultimi anni, e quasi niente dell’Assemblea Costituente che si è insediata in Cile dopo le elezioni del 16 maggio scorso, seguite all’esplosione sociale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Attenti por

Il Manifesto

...00 - TG2 Post 21:20 - Non c'è campo 23:10 - Re Start 00:35 - I Lunatici 01:20 - Madeira () . ... IT 22:15 - VIP - 2 PARTE 23:21 - E ADESSO SESSO 01:07 - LA CERIMONIA DEI SENSI 02:39 -AL ......- di fronte al 'colonnello Valerio' che gli pronunciava la condanna a morte - si mise sull'... evidentemente, Churchill puntava su Mussolini affinché convincesse Hitler afine alla guerra in ...