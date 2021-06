Al WitcherCon nessun annuncio su un nuovo The Witcher (Di lunedì 28 giugno 2021) Se speravate in un nuovo titolo dedicato allo strigo più famoso dei videogiochi, dovrete abbassare le vostre aspettative. Infatti, nessun nuovo The Witcher verrà annunciato durante il WitcherCon Molti anni sono passati dall’uscita di The Witcher 3. Sicuramente il titolo della trilogia più apprezzato dai fan. A seguito dell’elevato interesse dimostrato per questo ultimo titolo, così come per la recente serie tv targata Netflix, CD Projekt Red in collaborazione con Netflix ha annunciato un evento celebrativo online. Il WitcherCon si terrà ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 28 giugno 2021) Se speravate in untitolo dedicato allo strigo più famoso dei videogiochi, dovrete abbassare le vostre aspettative. Infatti,Theverrà annunciato durante ilMolti anni sono passati dall’uscita di The3. Sicuramente il titolo della trilogia più apprezzato dai fan. A seguito dell’elevato interesse dimostrato per questo ultimo titolo, così come per la recente serie tv targata Netflix, CD Projekt Red in collaborazione con Netflix ha annunciato un evento celebrativo online. Ilsi terrà ...

