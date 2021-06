Una tra Repubblica Ceca e Danimarca in semifinale. Inghilterra o Germania potrebbero avere la strada spianata (Di domenica 27 giugno 2021) Con il passaggio della Repubblica Ceca ai quarti di finale eliminando l’Olanda la squadra di Schick e compagni sfideranno la Danimarca in quarto di finale a dir poco inedito dato che che queste due squadre sono state considerate alla vigilia come outsiders. Una delle due squadre sarà in semifinale, cosa non da poco per le due squadre. In quel lato del tabellone ci sono Inghilterra e Germania che si affronteranno oltre a Svezia e Ucraina. La vincente tra Inghilterra e Germania potrebbe avere la strada ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 giugno 2021) Con il passaggio dellaai quarti di finale eliminando l’Olanda la squadra di Schick e compagni sfideranno lain quarto di finale a dir poco inedito dato che che queste due squadre sono state considerate alla vigilia come outsiders. Una delle due squadre sarà in, cosa non da poco per le due squadre. In quel lato del tabellone ci sonoche si affronteranno oltre a Svezia e Ucraina. La vincente trapotrebbela...

