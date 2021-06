Tutta colpa di Sant’Antonio (Di domenica 27 giugno 2021) Il lettino c’è, il sole c’è, il mare pure… mia madre anche. Tutto fa presagire una giornata di assoluto relax, d’altronde è domenica e niente, dico niente, potrebbe oltraggiare questo venticello ristoratore. “Ti ricordi, vero?” Faccio finta di non sapere, speravo in una sua dimenticanza. “Che cosa?” “Mi hai promesso che saremmo ritornate in tempo per la processione di Sant’Antonio” Addio aperitivo, addio tramonto in spiaggia, addio monti. Mugugno, pacta sunt servanda. Mannaggia. Oh venticello marino, consolami ancora un po’! Poi penseremo a Sant’Antonio. “Ti ricordi?” “Che cosa?” “Stasera ognuno porta qualcosa, dopo la processione facciamo un rinfresco con ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 giugno 2021) Il lettino c’è, il sole c’è, il mare pure… mia madre anche. Tutto fa presagire una giornata di assoluto relax, d’altronde è domenica e niente, dico niente, potrebbe oltraggiare questo venticello ristoratore. “Ti ricordi, vero?” Faccio finta di non sapere, speravo in una sua dimenticanza. “Che cosa?” “Mi hai promesso che saremmo ritornate in tempo per la processione di” Addio aperitivo, addio tramonto in spiaggia, addio monti. Mugugno, pacta sunt servanda. Mannaggia. Oh venticello marino, consolami ancora un po’! Poi penseremo a. “Ti ricordi?” “Che cosa?” “Stasera ognuno porta qualcosa, dopo la processione facciamo un rinfresco con ...

