Strage di Ustica, Mattarella: “Arrivare alla verità è un dovere inderogabile” (Di domenica 27 giugno 2021) Nel suo messaggio in occasione del 41esimo anniversario della Strage di Ustica, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea il “dovere inderogabile” di impegnarsi per “una più completa ricostruzione dei fatti”. “La Strage di quarantuno anni or sono, nel cielo di Ustica, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappato alla vita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca capace di ... Leggi su tpi (Di domenica 27 giugno 2021) Nel suo messaggio in occasione del 41esimo anniversario delladi, il presidente della Repubblica, Sergio, sottolinea il “” di impegnarsi per “una più completa ricostruzione dei fatti”. “Ladi quarantuno anni or sono, nel cielo di, è impressa nella coscienza degli italiani come una tragedia straziante, che ha strappatovita ottantuno persone indifese, che ha gettato in un dolore indicibile i loro familiari, che ha lasciato la Repubblica senza unaunivoca capace di ...

