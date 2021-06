Stellantis: ecco cosa prevede l’accordo per Melfi (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Dopo un lungo braccio di ferro i sindacati hanno strappato a Stellantis un accordo importante per lo stabilimento di Melfi. Un’intesa che è giunta dopo 36 ore ininterrotte di confronto. Questo è quanto hanno annunciato i metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcf in un comunicato stampa congiunto. I dipendenti possono, dunque, tirare un sospiro di sollievo. Il mese di giugno era iniziato malissimo, ora le cose sembrano mettersi per il meglio. Vediamo perché La riorganizzazione della produzione Stellantis a Melfi Dal 2024 lo stabilimento lucano si dedicherà alla produzione di “quattro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Dopo un lungo braccio di ferro i sindacati hanno strappato aun accordo importante per lo stabilimento di. Un’intesa che è giunta dopo 36 ore ininterrotte di confronto. Questo è quanto hanno annunciato i metalmeccanici di Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm, Aqcf in un comunicato stampa congiunto. I dipendenti possono, dunque, tirare un sospiro di sollievo. Il mese di giugno era iniziato malissimo, ora le cose sembrano mettersi per il meglio. Vediamo perché La riorganizzazione della produzioneDal 2024 lo stabilimento lucano si dedicherà alla produzione di “quattro ...

Advertising

infoiteconomia : Stellantis Melfi, accordo trovato: ecco cosa prevede davvero - - TrendOnline : #Stellantis in verde: target cresce. Ecco fin dove può salire - vaielettrico : Gli acquisti #Online sono il futuro anche per le auto? Sì, a patto che, se qualcosa non va, il cliente non sia abba… -