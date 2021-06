Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - StefaniaFalone : Rave party con 700 no mask nel lodigiano. «A Maleo focolaio di variante Delta». Aperto fascicolo dalla Procura… - bisagnino : Covid, in 700 a un rave party nel Lodigiano senza mascherine né distanze - Grand_Battery : RT @ultimenotizie: Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a #Maleo, paese del l… - AgostinoBianchi : RT @ultimenotizie: Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a #Maleo, paese del l… -

Ultime Notizie dalla rete : Rave party

Il, non autorizzato, è iniziato sabato sera ed è ancora in corso: "I ragazzi si stanno allontanando alla spicciolata", fanno sapere i carabinieri che insieme alla polizia presidiano l'area ...14.08 In 700 no mask anel Lodigiano Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a una Maleo, paese del Lodigiano non lontano da Codogno, dove sono stati tracciati 3 casi di variante Delta in un focolaio Covid di 10 contagiati in corso. Le persone sono arrivate a gruppi ...14.08 In 700 no mask a rave nel Lodigiano Oltre 700 persone senza mascherine e senza nessun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paese del Lodigiano non lontano da Co- dogno, dove ...Sono oltre 700 le persone senza mascherina e senza rispettare il distanziamento sociale che hanno partecipato nella notte tra sabato e domenica a un rave party ...