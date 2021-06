Preoccupazione Belgio: De Bruyne e Hazard a rischio contro l’Italia (Di domenica 27 giugno 2021) Il Belgio ha superato il Portogallo nel match degli ottavi di finale e nel prossimo turno affronterà l’Italia. Lukaku e compagni hanno vinto con il risultato di 1-0 grazie ad un grandissimo gol di Thorgan Hazard. Nel complesso è stata una vittoria meritata, nonostante il forcing finale di Cristiano Ronaldo e compagni. Nel frattempo c’è Preoccupazione in casa Belgio in vista della partita contro l’Italia. In particolar modo è a rischio la presenza di De Bruyne, il calciatore del City è stato colpito duramente da dietro da Palhinha ed è ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 giugno 2021) Ilha superato il Portogallo nel match degli ottavi di finale e nel prossimo turno affronterà. Lukaku e compagni hanno vinto con il risultato di 1-0 grazie ad un grandissimo gol di Thorgan. Nel complesso è stata una vittoria meritata, nonostante il forcing finale di Cristiano Ronaldo e compagni. Nel frattempo c’èin casain vista della partita. In particolar modo è ala presenza di De, il calciatore del City è stato colpito duramente da dietro da Palhinha ed è ...

Advertising

CarloF0554ti : La preoccupazione per la sfida con il Belgio ai quarti, come se si potesse pretendere di arrivare in semifinale inc… -