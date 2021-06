Preghiera della sera del 27 Giugno 2021: “Donaci di risorgere alla vita nuova” (Di domenica 27 giugno 2021) “Donaci di risorgere alla vita nuova”. Con la Preghiera della sera di oggi Domenica chiediamo alla Santissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 27 giugno 2021) “di”. Con ladi oggi Domenica chiediamoSantissima Trinità di concederci grazia e sostegno. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto in questa nostra giornata che giunge al termine. Eleviamo questa semplice orazione perché L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Cara nonna, caro nonno, la vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fr… - KattInForma : Preghiera della sera del 27 Giugno 2021: “Donaci di risorgere alla vita nuova” - Ema7210 : @Corriere Posso farvi una preghiera? Abolite questa espressione stupidissima? 'Cabina di regia'. Per un decennio ci… - SantiSpave : RT @Pontifex_it: Cara nonna, caro nonno, la vicinanza del Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili t… - c_cavallo : RT @santegidionews: Preghiera sulla strada per ricordare una giovane vittima della tratta -