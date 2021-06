Oltre 700 studenti contagiati a Maiorca (Di domenica 27 giugno 2021) Sono ormai più di 700 gli studenti spagnoli, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il coronavirus durante i loro recenti soggiorni a Maiorca: lo riporta il quotidiano El ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 27 giugno 2021) Sono ormai più di 700 glispagnoli, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il coronavirus durante i loro recenti soggiorni a: lo riporta il quotidiano El ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - Agenzia_Ansa : Sono più di 700 gli studenti spagnoli che hanno contratto il coronavirus durante i loro recenti soggiorni a Maiorca… - petergomezblog : Maiorca, focolai a concerto reggaeton e in hotel: sale a oltre 700 il numero dei giovani contagiati. Tremila in qua… - MakeDavero : RT @Agenzia_Ansa: Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo, paes… - Pietro_Firenze : D'estate non ci si può ammalare di influenza, VIA le mascherine. L. U. P. F. (*) Covid, a Maiorca un maxi focola… -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 700 Oltre 700 studenti contagiati a Maiorca Sono ormai più di 700 gli studenti spagnoli, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il coronavirus durante i loro recenti soggiorni a Maiorca: lo riporta il quotidiano El Pais ...

Rave party a Maleo, oltre 700 no mask assembrati nel lodigiano La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo con l'obiettivo di arrivare all'identificazione dei promotori de rave party a Maleo. .

Covid: sono oltre 700 gli studenti spagnoli contagiati a Maiorca ANSA Nuova Europa Maxi focolaio a Maiorca, oltre 700 studenti contagiato: “Festeggiavano la fine della scuola” Il focolaio rischia di essere una mazzata per l’isola delle Baleari, proprio mentre entra nel vivo la stagione turistica, l’estate. Oltre 700 studenti sono risultati positivi al coronavirus. Non è al ...

Lodi. Rave party in ex cava a Maleo, oltre 700 giovani (mi-lorenteggio.com) Maleo – Lodi, 27 giugno 2021 – A partire dalla serata di ieri, nei pressi dell’ex cava Ronchi, circa 700 giovani, provenienti prevalentemente dal Nord Italia, si sono ritrovati pe ...

Sono ormai più digli studenti spagnoli, provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il coronavirus durante i loro recenti soggiorni a Maiorca: lo riporta il quotidiano El Pais ...La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo con l'obiettivo di arrivare all'identificazione dei promotori de rave party a Maleo. .Il focolaio rischia di essere una mazzata per l’isola delle Baleari, proprio mentre entra nel vivo la stagione turistica, l’estate. Oltre 700 studenti sono risultati positivi al coronavirus. Non è al ...(mi-lorenteggio.com) Maleo – Lodi, 27 giugno 2021 – A partire dalla serata di ieri, nei pressi dell’ex cava Ronchi, circa 700 giovani, provenienti prevalentemente dal Nord Italia, si sono ritrovati pe ...