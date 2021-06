Olanda-Repubblica Ceca 0-2, Silhavy: “Orgoglioso della mia squadra, è stata eccellente” (Di domenica 27 giugno 2021) Il commissario tecnico della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy, al termine dell’ottavo di finale di Euro 2020 vinto 2-0 contro l’Olanda con le reti di Thomas Holes e Patrick Schick, si è detto estremamente soddisfatto dei suoi ragazzi: “Sono davvero Orgoglioso della mia squadra. Abbiamo sconfitto un grande avversario, tutti i miei giocatori erano tatticamente eccellenti. Sono contento che ci siamo riusciti davanti a tanti nostri tifosi”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Il commissario tecnico, Jaroslav, al termine dell’ottavo di finale di Euro 2020 vinto 2-0 contro l’con le reti di Thomas Holes e Patrick Schick, si è detto estremamente soddisfatto dei suoi ragazzi: “Sono davveromia. Abbiamo sconfitto un grande avversario, tutti i miei giocatori erano tatticamente eccellenti. Sono contento che ci siamo riusciti davanti a tanti nostri tifosi”. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Olanda Repubblica De Ligt distrutto: 'Olanda eliminata per colpa mia, fa male' BUDAPEST (Ungheria) - Matthijs de Ligt, deluso, ci mette la faccia dopo l'eliminazione dell'Olanda negli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca: " Ovviamente fa male - dice il difensore della Juve, espulso al 55' per fallo di mano nel match poi perso dagli Oranje 2 - 0 - ...

La Repubblica Ceca vola ai quarti, stesa l'Olanda 2 - 0 Delude la formazione orange dal 55' in dieci per l'espulsione di De Ligt. Decidono le reti di Holes e . - - > Europei, diretta Olanda-Repubblica Ceca 0-2: Holes e Schick portano i cechi ai quarti la Repubblica EURO 2020, la Repubblica Ceca elimina l’Olanda: 92' per Barak Il centrocampista gialloblù è stato tra i protagonisti del passaggio ai quarti di finale della Repubblica Ceca Impresa della Repubblica Ceca di Antonin Barak contro l’Olanda. Negli ottavi di finale di ...

Olanda, De Ligt: "Il mio rosso è stato determinante. E' un episodio che mi fa male" Olanda: le parole di De Ligt "Certo, mi fa male. Abbiamo praticamente perso la partita a causa di quello che ho fatto. Col senno di poi, non avrei dovuto far rimbalzare la palla.

BUDAPEST (Ungheria) - Matthijs de Ligt, deluso, ci mette la faccia dopo l'eliminazione dell'Olanda negli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Repubblica Ceca: "Ovviamente fa male - dice il difensore della Juve, espulso al 55' per fallo di mano nel match poi perso dagli Oranje 2-0"