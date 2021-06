MotoGp: Yamaha padrona di Assen Quartararo e Vinales primo e secondo (Di domenica 27 giugno 2021) All’università della moto a salire in cattedra è ancora una volta Fabio Quartararo che sembra essere assolutamente il candidato numero uno per la vittoria del titolo mondiale di MotoGp 2021. Le attese erano per il suo compagno di squadra Maverick Vinales che ne corso delle prove aveva mostrato un passo notevole e in pole aveva firmato un fantastico giro record che gli aveva permesso di partire dal primo posto. La classe del pilota francese però è venuta subito fuori e ha relegato lo spagnolo alla seconda posizione. Alle loro spalle si è posizionato un redivivo Joan Mir, campione del mondo uscente, con una Suzuki che ... Leggi su italiasera (Di domenica 27 giugno 2021) All’università della moto a salire in cattedra è ancora una volta Fabioche sembra essere assolutamente il candidato numero uno per la vittoria del titolo mondiale di2021. Le attese erano per il suo compagno di squadra Maverickche ne corso delle prove aveva mostrato un passo notevole e in pole aveva firmato un fantastico giro record che gli aveva permesso di partire dalposto. La classe del pilota francese però è venuta subito fuori e ha relegato lo spagnolo alla seconda posizione. Alle loro spalle si è posizionato un redivivo Joan Mir, campione del mondo uscente, con una Suzuki che ...

